Po epidemiji: “Ključna je bila odgovornost občank in občanov”

Župani so se v času epidemije prvič soočili z izjemnimi razmerami, ki pa so jih premoščali brez večjih težav. Kako so se z izrednimi razmeram soočali v občinah Vitanje in Oplotnica?

Vitanje: «Epidemija nam je nastavila ogledalo«

V občini Vitanje sta bili po besedah župana Slavka Vetriha za uspešno premoščanje epidemije ključni dejstvi, da so občani dosledno upoštevali preventivne ukrepe, pristojne službe, ki jih je koordinirala vitanjska Civilna zaščita, pa so delale usklajeno in odgovorno. »Na začetku smo se sicer pri zagotavljanju zaščitne opreme morali nekako znajti, prav tako pri pravilni implementaciji ukrepov. Ker na Vitanjskem ni bila motena oskrba prebivalstva in praktično ni bilo obolelih ljudi (uradno je bil potrjen le en primer), nam obvladovanje direktiv ni predstavljalo večjih težav,« pravi Vetrih in dodaja, da je epidemija koronavirusa na nek način nastavljala ogledalo, v katerem so lahko prepoznali povezanost in slogo v občini. »To je vnovičen dokaz, da na lokalni ravni za razliko od politike na državnem nivoju znamo in zmoremo sodelovati in delati v dobrobit ljudi. Zavedamo se, da je zdravje najbolj pomembno. Prav tako je dobrodošlo spoznanje, da lahko živimo tudi brez nekaterih aktivnosti, ki so se nam pred krizo zdele neizbežne,« pravi vitanjski župan.

Zahvala mnogim

Kljub temu, da je naša država preklicala epidemijo, večina preventivnih ukrepov ostaja v veljavi. Kot še pravi župan Vetrih, smo v zadnjih dveh mesecih postavili temelje za morebitno vnovično spopadanje z drugim valom epidemije. Če bo do tega res prišlo, bo koristilo vse, česar smo se naučili doslej. Za odgovorno delo se zahvaljuje vitanjskemu štabu Civilne zaščite, zdravstveni ekipi, humanitarnim organizacijam, sodelavcem na občinski upravi ter Vitanjčankam in Vitanjčanom, ki so zavzeto sodelovali. »Prav tako menim, da si posebno zahvalo zaslužijo vsi tisti, ki so v najbolj negotovih dneh skrbeli za nemoteno oskrbo prebivalstva z najnujnejšim, še posebej z živili. Grajo pa si zaslužijo tisti v državi in svetu, ki krizne razmere morda so že ali pa jih nameravajo izkoriščati za zadovoljitev lastnih interesov ali destabilizacijo miru,« še poudarja Slavko Vetrih.

Oplotnica: »Ohranili smo zdravje ljudi«

V občini Oplotnica so imeli v času epidemije pet primerov okužbe z novim koronavirusom, a so tudi v tej lokalni skupnosti uspešno združili moči pri premoščanju izrednih razmer. Župan Matjaž Orter ob tem priznava, da so imeli kar nekaj izzivov glede pravočasne zagotovitve zadostnih količin zaščitnih sredstev za omejitev širjenja novega koronavirusa. »A najpomembneje je, da smo s hitrimi in učinkovitimi ukrepi uspeli ohraniti zdravje občank in občanov. Vsem želim, da ostanejo zdravi tudi v prihodnje,« še poudarja oplotniški župan, ki se za zavzeto in predano delo zahvaljuje članom Civilne zaščite Oplotnica, oplotniški krajevni organizaciji Rdečega križa, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Oplotnica, občinski upravi, občinskemu svetu, številnim prostovoljkam in prostovoljcem in nenazadnje vsem občankam in občanom, ki so po Orterjevih besedah z odgovornim vedenjem uspeli omejiti širjenja virusa.