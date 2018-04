Po dve zmagi za Tima in Bogomirja Gajserja

Motokrosisti so z dvema zaporednima dirkama začeli sezono državnega prvenstva v motokrosu. V soboto so tekmovali v Zaboku na Hrvaškem, v nedeljo pa še v Prilipah pri Brežicah.

Sobotno dirko so po prvih vožnjah zaradi močnega dežja in blata prekinili – v razredu ‘MX open’ je zmagal Tim Gajser (Motocross-Ski Gajser Team), v nekaterih nižjih razredih sploh niso vozili. Prireditelji nedeljske dirke so imeli več sreče z vremenom. V odprtem razredu je še enkrat zmagal Gajser. Dve zmagi v dveh dneh si je v veteranski konkurenci privozil tudi Timov oče Bogomir Gajser (Veterani 50).

Naslednja dirka za državno prvenstvo bo 6. maja v Škednju pri Slovenskih Konjicah.