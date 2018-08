Plesni forum Celje na Kitajskem

Konec julija se je iz Macaa na Kitajskem vrnila skupina Plesnega foruma Celje (v nadaljevanju PFC), ki je sodelovala na Mednarodnem plesnem festivalu »IYDF. Sicer poteka vse od leta 1987 bienalno v organizaciji Education and Youth Affairs Bureau (DSEJ) Macao. To pa je eden najbolj uveljavljenih mednarodnih plesnih festivalov v Aziji in tudi v svetu. Letos je potekal že šestnajstič in je selektiven, kar pomeni, da strokovna komisija izbere, katere države se ga udeležijo. Izbranih je bilo 17 držav ter 10 skupin iz različnih delov Kitajske, med njimi tudi Slovenija.

Namen festivala je skozi plesno umetnost združiti in povezati mlade plesalce iz vsega sveta, na različnih prizoriščih in odrih predstaviti njihove plesne kreacije in nastope, organizirati plesne delavnice različnih držav, prepletati in čim bolj razvijati izmenjavo na področju plesne kulture mladih. Sicer je PFC na tem festivalu z velikim uspehom sodeloval že leta 2008 in 2010. Ker so od takrat v PFC dozorele že nove generacije plesalcev, so se na razpis festivala ponovno prijavili in bili med srečnimi izbranci.

Na festivalu so bile tudi letos zastopane različne plesne zvrsti: od sodobnega do modernega plesa, tradicionalnih kitajskih plesov, plesov z ljudskim izročilom in tudi folklora. Skozi raznolikost skupin in njihovega različnega plesnega ustvarjanja, se plesna umetnost pokaže v vsej svoji razkošnosti plesnega izraza.

Ekipa 16 članov PFC (11 plesalcev + 5 spremstvo) se je na festivalu s svojim umetniškim programom predstavila trikrat na treh različnih prizoriščih Macaa. Prav tako so sodelovali v skupinskih koreografijah za slavnostno odprtje in zaključek festivala (Opening and Closing Performance).

Na slavnostni otvoritveni paradi skozi mesto, ki je potekala od atraktivnega prizorišča »Ruins of Saint Paul Cathedrale«, vse do čudovitega trga Sanado Squer so se predstavili trikrat. PFC je odplesal koreografijo Goge Stefanovič-Erjavec z naslovom »Moč ognja«. Plesalke so navdušile množično občinstvo, ter s svojo drugačnostjo pritegnile veliko pozornosti. Prav tako so se plesalke predstavile na velikem odru na trgu Tap Seac, kjer so zaplesale na udarno in dinamično koreografijo Aje Zupanec z naslovom »Gasa«. Kot predstavnica Slovenije je delavnico fizičnega teatra vodila plesalka in koreografinja Gea Erjavec. Prav tako pa so se plesalke PFC udeležile delavnic drugih držav Ter spoznale različne tehnike in ustvarjalne pristope v plesu.

Prav tako so se v veliki dvorani “Forum”, ki sprejme več kot 3000 ljudi plesalci PFC predstavili z avtorsko koreografijo Kaje Janjić z naslovom »Ali si z nami?”, pod umetniškim vodstvom Gee Erjavec. S prepletom projekcije, petja, avtorske glasbe, plesa, igre, besed in luči so plesalke prepričljivo sledile ideji o prilagajanju družbi.

Na koncu pa so vsi plesalci vseh držav skupaj zaplesali posebno zaključno koreografijo festivala, za katero so se, ob vseh ostalih nastopih, pripravljali ves teden. Plesna ekipa je z novimi izkušnjami, vtisi in poznanstvi končala še eno uspešno mednarodno sodelovanje.