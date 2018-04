Plesalci salse v centru Celja

Leto je naokoli in plesalci so se udeležili letošnjega plesnega dogodka Salsa Rueda Flashmob, katerega cilj je, da so ljudje v okolici presenečeni, zato lokacija dogodka ne sme biti javno objavljena. Tudi letos so plesali na 220 prizoriščih v 53 državah po vsem svetu, že drugič zapovrstjo tudi v Celju, tokrat na Glavnem trgu, Špici in v Citycentru. V Sloveniji je plesalo okoli 250 ljudi v Celju, Ljubljani in Kranju, od tega je bilo v Celju 100 plesalcev.

Registrirala se je lahko vsaka skupina vsaj dveh parov, ki je že znala plesati Ruedo de Casino. Zaplesali so jo 7. aprila 2018 ob 16. uri po lokalnem času v vsaki državi, ples pa se je končal v desetih minutah.

Salsa v Celju

Salsa je sicer vse bolj priljubljena tudi v knežjem mestu. »V Celju se salse uči plesati okoli 200 plesalcev. Priporočam plesno šolo Rueda.si, ki jo obiskujem že drugo leto,« pripoveduje udeleženec tečaja plesne šole Rueda.si Darko Žvižej.