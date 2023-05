Plemenite kovine so že tisočletja varno zatočišče v negotovih časi***

*** oglasno sporočilo

Zlato in druge plemenite kovine so v zgodovini vedno predstavljale bolj varne investicije, predvsem v času gospodarskih in drugih kriz. O tem, kako vlagati v plemenite kovine in na kaj morate biti pri tem najbolj pozorni, smo se pogovarjali z dolgoletnim direktorjem podjetja Elementum Petrom Slapšakom.

Gospod Slapšak, nam lahko za začetek poveste kaj o začetkih in razvoju Elementuma?

Elementum je bil ustanovljen leta 2006, ko torej še ni bilo gospodarske krize. Ta se je pojavila leta 2008. Se je pa kljub temu v Evropi že nekako čutilo, da se nekaj pripravlja. Borzni indeksi so bili na zelo visokih ravneh, prav tako tudi cene nepremičnin.Po navadi to potem z zamikom pride v Slovenijo. Morda se bodo bralci spomnili, da smo imeli takrat, v letih 2006 in 2007, na borzi izjemne rasti. Pa tudi zelo visoke cene nepremičnin. Z Elementumom smo želeli strankam ponuditi možnost razpršitve premoženja v plemenite kovine. V Nemčiji na primer se je v teh letih povpraševanje po zlatu in srebru začelo ekstremno povečevati. To je bil začetek Elementuma v Sloveniji.

Omenili ste gospodarsko krizo, ki se je začela leta 2008. Nam lahko zaupate tudi, kako se je povpraševanje po zlatu in srebru spreminjalo v nedavnih krizah, v času pandemije torej, in pa v zdajšnji krizi, ki jo je sprožila vojna v Ukrajini?

Pravzaprav smo lahko opazili, da se je začetku pandemije oziroma že nekaj mesecev prej povečal nemir na finančnih trgih. Že v novembru 2019, preden se je v Evropi covid-19 sploh začel, so ameriške in svetovno največje banke potrebovale ogromno likvidnih sredstev iz takrat nam neznanih razlogov. Tega ni nihče obešal na veliki zvon, se je pa nekaj dogajalo, čeprav takrat še nikomur ni bilo jasno kaj. Zatem je slika postala jasnejša, ko je na Kitajskem okoli novega leta in v Evropi v marcu izbruhnil covid-19. Dejansko je to pripeljalo ljudi do spoznanja, da je treba imeti premoženje razpršeno. To je zagotovo spodbud Lansko leto se je absolutno prav tako že mesec pred začetkom konflikta v Ukrajini, se pravi nekje januarja, že videlo, da se nekaj dogaja. Lahko rečem, da se je ob tem nemir vlagateljev povečeval, zato so tudi bolj povpraševali po plemenitih kovinah To se je vsekakor odražalo skozi ceno zlata in srebra, ki je močno poskočila, ko je rubelj v primerjavi z dolarjem padel.

Torej plemenite kovine predvsem v kriznih časih dajejo določeno varnost?

Od takrat naprej, od covida in kasneje od začetka situacije v Ukrajini, je povpraševanje prebivalstva po plemenitih kovinah povečano. V vsaki krizi – ne glede na to, ali gre za zdravstveno, gospodarsko, geopolitično krizo ali pa inflacijo – ljudje posežejo po zlatu in srebru. Zato se že skozi tisočletja zlato in srebro imata za varno zatočišče v

nestabilnih časih. Pomemben dejavnik, ki ga večkrat izpostavljam, je bilo tudi zaprtje Sberbanke v Evropi. Posebej v Sloveniji je to sprožilo ogromen šok. Česa takega nismo doživeli v zadnjih tridesetih letih, da bi se banka, ki je bila v dobri kondiciji, preprosto zaprla in ustavila vse bančne transakcije. To je bila učna ura za vse, ko so predvsem komitenti ugotovili, da morda niso pripravljeni na najhujše, kar se nam lahko zgodi.

Zakaj menite, da je pomembno kupovati in vlagati v plemenite kovine? Zakaj torej kupovati plemenite kovine?

Prvič zaradi razpršitve premoženja in drugič zaradi varnosti. To je nekako glavni motiv vlagateljev. Donosnost, čeprav je na primer petnajstletna donosnost na letni ravni približno od osem do devet odstotkov, ni glavni motiv pri odločitvi za nakup. Stranke gledajo na plemenite kovine najbolj skozi varnost in likvidnost, saj je naložba v fizične plemenite kovine vedno likvidna, se pravi, da lahko kadarkoli odprodate naložbeno zlato in srebro. Niste časovno vezani kot morda pri nekaterih drugih finančnih produktih. V Elementumu si prizadevamo razbiti tabuje ali prepričanja, da je za kupovanje zlata in srebra treba imeti veliko denarja. To ne drži, ne potrebujete veliko denarja, plemenite kovine lahko kupujete že z nekaj sto evri, je pa pomembno, da ste seznanjeni s samimi stroški in z drugimi dejavniki, ki vam na koncu omogočijo, da za svoj denar dobite čim več plemenite kovine, kar je seveda namen tovrstnih nakupov.



Kaj bi svetovali tistim, ki se prvič odločijo za nakup plemenitih kovin?

Pomembno je, da se kupec zaveda, da pri naložbenih plemenitih kovinah pridejo v poštev samo tiste z najvišjo čistino. Ko govorimo o naložbah v zlato in srebro, ne govorimo o nakitu, temveč o naložbenih palicah, ki imajo v primeru zlata čistino 999,9 in pri srebru 999, najbolje od kovnic, ki imajo oznako »Good delivery« ali status »dobre dobave«. Prav tako je treba biti pri nakupih pazljiv, saj se pojavljajo tudi ponaredki. Ravno zato je priporočljivo kupovati od prodajalca, ki ima neposreden stik s kovnico. To je zelo pomembno. Pomembno pa je tudi imeti prodajalca, pri katerem brez kakršnihkoli zapletov plemenite kovine lahko tudi odprodate. Vse to je dobro vedeti že pred nakupom zlata in srebra.

Kako poteka pri Elementumu samo poslovanje s strankami? Kateri dejavniki so pri tem najpomembnejši?

Naša želja je, da se vsaka stranka pred nakupom posvetuje z nami. Želimo si, da spozna, na kaj mora biti pozorna, in da lahko na bazi svojih izkušenj in ciljev ter želja stranke pripravimo predlog za nakup plemenitih kovin. To je glavno pri našem odnosu s strankami. Pomembno je tudi, da stranka, ko se odloči za razpršitev premoženja v plemenite kovine, počne to dolgoročno. Seveda ob zavedanju, da lahko plemenite kovine kadarkoli odproda. Prav tako je pomembno, da zna stranka razlikovati med

klasičnim nakupom in strateškim nakupom. Ugotovili smo, da če gledamo dolgoročno, ni pomembna samo cena, pomembna je tudi količina in samo sorazmerje med zlatom in srebrom, kdaj torej dati poudarek eni in kdaj drugi kovini. Tak pristop je unikaten na prostoru Evrope. Zato želimo, da pred nakupom vsaki stranki svetujemo in da se šele zatem odloči kaj in kako. Omenil bi tudi, da veliko energije namenjamo izobraževanju strank. Zato smo za stranke pripravili online akademijo Elementum, kjer lahko na tem področju same pridobijo veliko znanja. Na akademiji Elementum je za stranke na voljo veliko aktualnosti. Vsak zadnji četrtek v mesecu že od leta 2019 pripravljamo

brezplačne webinarje (spletne dogodke oziroma seminarje) za vse stranke in za vse, ki jih ta tema zanima.

Bi nam za konec povedali še kaj o načrtih za prihodnost in sporočili še kaj našim bralcem?

Naša želja bi zagotovo bila, da bi Slovenci postali najbolj pismen narod na svetu. Ugotavljamo, da ima veliko ljudi zelo negativna globoka prepričanja o denarju in financah ter da je to velik tabu. Skratka, na področju plemenitih kovin bi želeli to temo čim bolj razširiti in narediti dostopno vsem. Pomembno je, da se o denarju ljudje izobražujemo, tudi če ga nimamo. Tako laže izkoristimo prave priložnosti in hkrati lahko prej opazimo slabe ponudbe ter se jim izognemo. To je že od začetka naše vodilo. Če stranka začuti, da dobiva dobre informacije, bo ostala zvesta, sicer pa bo odšla drugam.

