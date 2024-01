Plemenita mira, eno od darov svetih treh kraljev

V božičnem času, predvsem okoli sv. treh kraljev, se pogosto omenja plemenita mira, kadilo, eno od treh darov Jezusu.

Po Matejevem evangeliju so modreci, ki so se imenovali Boltežar, Miha in Gašper, prišli iz vzhoda v Jeruzalem, da bi se poklonili Jezusu. Spremljala jih je zvezda repatica, imenovana tudi betlehemska zvezda. V Jeruzalemu jih je sprejel kralj Herod, ki je želel da bi mu povedali kje se bo Jezus rodil, da bi ga lahko ubil. Ko so Jezusa našli, so mu darovali tri darove: sveto kadilo (kot Bogu), zlato (kot kralju) in plemenito miro (kot človeku).

Mira je drevo, ki raste v sušnih predelih severovzhodne Afrike in na Arabskem polotoku. Miro omenjajo že v egipčanskih papirusih, Vedah, Stari in Novi zavezi, Koranu, grških in rimskih spisih. V deževnem obdobju se iz prerezanega lubja izceja gosta smola, iz katere z destilacijo pridobivajo eterično olje. V kozmetiki se ga uporablja v losjonih in kremah za nego občutljive ter suhe, izsušene in razpokane kože. V aromaterapiji ga uporabljamo za oskrbo manjših ranic, za ublažitev vnetij kože in ob težavah z dihali. Njegov vonj deluje pomirjujoče, zato ga pogosto uporabljajo pri meditaciji.