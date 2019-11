Plakat miru: Konjičani razstavili 24 del in podelili priznanja

Lions klub Konjice je 16. zapored organiziral akcijo Plakat miru, in sicer v sklopu 32. Lions mednarodnega natečaja za mirovni plakat 2019-2020 z naslovom Journey of Peace – Pot miru. V akciji vsako leto sodeluje približno 300.000 otrok iz 210 držav.

V Sloveniji je letos v akciji sodelovalo približno 35 lions klubov oz. 1.400 osnovnošolcev iz 150 šol. V avli Doma kulture Slovenske Konjice so za nekaj dni na ogled postavili 24 del od skupno 64 prejetih s petih šol iz upravne enote Slovenske Konjice. Pet zmagovalcev s posameznih šol (Lara Marguč z OŠ Loče, Aneja Detiček z OŠ Ob Dravinji, Gresa Bahtjaraj z OŠ Pod goro, Žana Ledinek z OŠ Vitanje in Julija Cvetko z OŠ Zreče) in vse sodelujoče šole so prejeli priznanja. Najboljša dela bodo šla tudi v izbor za vseslovensko razstavo, na kateri bo prav tako prostora za 24 del. Eno od teh del bo nato Slovenijo predstavljalo še na ‘svetovnem tekmovanju’ – tudi tam pa bodo za svetovno razstavo izbrali 24 del. Konjiški lioni so priznanja podelili tudi Hedi Vidmar Šalamon, in sicer za dolgoletno pomoč pri postavitvah razstav Plakata miru. (Jure Mernik)

Foto: Lions klub Konjice

