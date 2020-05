Mnogim Bistričanom poznana Pizzeria Kuki je po devetnajstih letih obratovanja zaprla svoja vrata. »Različne situacije, trenutna dejstva in negotov čas so nas pripeljali do težke, a trdne odločitve,« sporočajo. Lastniki cigonške picerije se že pogovarjajo z novimi potencialnimi najemniki in kupci, saj menijo, da je lokacija za izvedbo gostinske dejavnosti idealna. Bar KUKI na Partizanski ulici ostaja odprt. (Anja Sobočan, foto iz arhiva Pizzerie Kuki)

