Pivovarji močnejši za Portugalca, ki je v Celju že blestel

Rokometni klub Celje Pivovarna Laško se je okrepil z mladim portugalskim reprezentantom Diogom Silvo. Gre za najboljšega mladega desnega zunanjega igralca v Evropi. 21-letni Portugalec je bil na zadnjem mladinskem evropskem prvenstvu, ki so ga gostili prav v Celju, izbran v najboljšo postavo prvenstva, prav tako pa je bil izbran za najkoristnejšega igralca prvenstva, na katerem je bil tudi drugi strelec. Silva, nazadnje je igral za AA Avanco, prihaja v Celje kot posojen igralca Porta, z možnostjo podaljšanja posoje in kasnejšega odkupa.

“Ponosen sem, da sem postal član Celja Pivovarne Laško. Že lansko evropsko prvenstvo v Celju in igranje v Zlatorogu, me je fasciniralo, saj sem tu doživel enega najlepših trenutkov v karieri. Ko je prišla ponudba Celja, nisem veliko razmišljal,” je med drugim za klubsko spletno stran celjskega evroligaša dejal Silva.