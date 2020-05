Pita iz domačih češenj

Potrebujemo:

250 g margarine ali masla

340 g moke

125 g sladkorja

1 jajce

1 žlička pecilnega praška

1 žlica kisle smetane

600 g razkoščičenih češenj

1 zvrhana čajna žlička koruznega škroba

drobtine za pekač

V posodi zmešajte moko, pecilni prašek in sladkor. Dodajte margarino, jajce in kislo smetano ter vse skupaj premešajte. Testo položite na pomokano površino in ga na hitro pregnetite. Tretjino testa zavijte v alu folijo in ga shranite v zamrzovalnik. Namastite pekač premera 26 cm in ga potresite z drobtinami. Dno in stene pekača obložite s preostalima 2/3 testa. Izkoščičene češnje odcedite v cedilu in jih nato zmešajte s škrobom. Češnje enakomerno porazdelite po testu. Testo iz zamrzovalnika naribajte na češnje. Pecite približno 45 minut pri temperaturi 180 °C. Uporabite lahko tudi zamrznjene češnje, ki jih pred uporabo odmrznete in odcedite.