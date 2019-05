Pišek Bar na Lopati je praznoval 3. obletnico. V goste so povabili trenutno eno najbolj vročih skupin Grupo Vigor. Obiskovalci so se skupaj z gostitelji zabavali do jutranjih ur. Pišek bar je v treh letih postal sodobna in trendovska kavarna oz. prostor, ki se je že kmalu po odprtju zasidral na zemljevidu priljubljenih lokacij za dober žur.

1 od 3