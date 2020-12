Piščanec v curry omaki

Sestavine za 4 osebe:

2 piščančja fileja, približno 800 g

400 ml kokosovega mleka

100 ml smetane za kuhanje

200 g zelenega graha (svežega, zmrznjenega ali vloženega)

2 zvrhani žlički začimbe curry

2 žlički sveže naribanega ingverja

4 stroki česna

naribana lupina ene limone

sol in poper

žlica masla

Priprava:

korak:

Piščančje fileje natremo s soljo, poprom in polovico začimbe curry ter pustimo pol ure marinirati. Nato v ponvi segrejemo maslo in piščančje fileje popečemo z obeh strani, toliko, da se zlato zapečeno obarvajo. Nato jih poberemo iz ponve in odložimo na krožnik.

korak:

V ponev, v kateri smo popekli piščanca, dodamo nasekljan česen in nariban ingver ter na hitro popražimo, da zadiši. Dodamo kokosovo mleko, smetano za kuhanje, žličko curryja (če želimo bolj blag okus, dodamo manj curryja), limonino lupinico in malo soli. Premešamo in pustimo, da zavre.

korak:

Piščančje fileje položimo nazaj v ponev z omako in na rahlem ognju kuhamo približno 20 minut, čas kuhanja prilagodimo debelini piščančjih filejev. Na koncu dodamo še kuhan grah in pustimo na ognju še nekaj minut.

Tako pripravljenega piščanca lahko postrežemo z basmati rižem, riževimi rezanci ali pire krompirjem.