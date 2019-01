Piščanec s sirom v listnatem testu

Sestavine:

zavitek svežega listnatega testa, 375 g

400 g piščančjih prsi brez kosti in kože

2 stroka česna

3 rezine mesnate slanine

6 suhih paradižnikov

pest listov bazilike

sol in sveže mleti poper

150 g naribanega sira (edamec ali mocarela)

1 jajce

Priprava

korak:

Piščančje prsi narežemo na manjše kose in jih stresemo v električni sekljalnik. Dodamo olupljena in strta česnova stroka ter vse skupaj sesekljamo. Slanino, baziliko in paradižnike narežemo na majhne koščke, jih dodamo v sekljalnik in vse skupaj sekljamo še nekaj sekund, da dobimo enotno zmes, ki jo začinimo s poprom in soljo.

korak:

Že razvaljano sveže listnato testo odvijemo in na debelo premažemo s pripravljeno zmesjo. Po zmesi enakomerno potrosimo nariban sir, potem pa testo zvijemo, da dobimo dolg zavitek, ki ga z ostrim nožem narežemo na 4 cm debele kose.

korak:

Nizek pekač obložimo s papirjem za peko in po njem razporedimo zvitke. Pred peko jih po vrhu premažemo z razžvrkljanim jajcem. Pečemo v na 190 oC ogreti pečici pol ure oziroma tako dolgo, da se lepo zlato rjavo zapečejo.