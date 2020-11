Pijani voznik v Slovenski Bistrici trčil v parkirano vozilo in pobegnil

Včeraj popoldan je 31-letni voznik osebnega avtomobila na parkirnem prostoru v Slovenski Bistrici trčil v parkirano vozilo, in nato s kraja pobegnil. Toda trčenje je opazil očividec, ki je na poškodovanem vozilu pustil obvestilo. Policistom je bilo to v pomoč, povzročitelja nesreče so izsledili. Zraven poškodb na njegovem vozilu, ki so potrjevale udeležbo v prometni nesreči, so policisti ugotovili, da je imel voznik v organizmu kar 1,41 mg/l alkohola. Takoj so mu odvzeli vozniško dovoljenje.

