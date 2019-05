Pijana skozi rdečo, cik-cak po cesti, nato 30 km/h na avtocesti. Ustavili so jo pred Slov. Bistrico.

Več voznikov je v noči s sobote na nedeljo, malo po eni zjutraj, poklicalo policiste. Opozorili so jih, da je avto znamke Land Rover, na Tržaški cesti v Mariboru zapeljal v križišče kljub temu, da je na semaforju gorela rdeča luč. Za tem pa se je proti Slivnici pri Mariboru avto pomikal cik-cak po vozišču in ogrožalo druge v prometu.

Policisti so vozilo pa so izsledili na avtocesti v bližini Slovenske Bistrice. Tukaj se je premikalo s hitrostjo med 20 in 30 kilometri na uro. Policisti so ga ustavljali s prižganimi modrimi lučmi, patrulije v ozadju pa so prav tako z interventnimi lučmi na nevarnost opozarjali ostale na avtocesti.

Vozilo so nato uspeli ustaviti in ga umaknili na odstavni pas avtoceste. Pri tem so ugotovili, da je za krmilom sedela 45-letna voznica iz okolice Maribora, ki nima vozniškega dovoljenja. Še huje pa je bilo, ko so opravili alkotest. Ta je namreč pokazal, da ima ženska v organizmu kar 1,53 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

Policisti so izvedli običajne ukrepe, v sporočilu za javnost, pa so se zahvalili vsem, ki so jih opozorili na nevarno voznico. “Morda smo skupaj preprečili novo tragedijo na naših cestah,” so zapisali.

Fotografija ob naslovu je simbolična.