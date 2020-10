“Pijana” nevesta

Biskvit:

– 9 žlic moke

– 9 žlic mleka

– 9 žlic olja

– 9 žlic sladkorja

– 2 žlici grenkega kakava

– 2 žlici sladkega kakava

– 1 pecilni prašek

– 1 vaniljev sladkor

– 3 jajca

Preliv:

3 dcl mleka

4 žlice sladkorja

7 žlic ruma / če bodo jedli otroci, uporabite kakav namesto ruma

Krema:

2 vaniljeva pudinga in 4 žlice sladkorja

8 dcl do 9 dcl mleka

0,5 l alpske sladke smetane

Priprava:

Vse sestavine za biskvit zmešamo z električnim mešalnikom, da dobimo gladko maso, ki jo zlijemo v namaščen pekač. Pečemo od 20 do 30 minut na 200 stopinj Celzija. Medtem ko se testo peče, v 3 dcl mleka stopimo sladkor, ko se ohladi dodamo 7 žlic ruma ter polijemo po toplem biskvitu. Skuhamo puding v 9 dcl mleka in ga polijemo po biskvitu. Ko se puding strdi in testo ohladi, sladico premažemo s sladko stepeno smetano. Po smetani posujemo sladek kakav ali mrvice.

