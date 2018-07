Včeraj so na Stranicah obeležili 40 let tamkajšnjega gasilskega društva Stranice in ob tem slovesno odprli nov prizidek. Sledilo je gasilsko tekmovanje za prehodni pokal 100 talcev, zvečer pa so pod šotorom poskrbeli za zabavo z ansambloma Dar in Nemir.

Oglejte si pestro fotogalerijo dogajanja. Več in podrobneje v lokalnem časopisu NOVICE!