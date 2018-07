PGD Podsreda slavnostno obeležilo 110 let delovanja

»110 let ni kratka doba, sploh ni kratka doba za društvo, ki ga ljudje venomer potrebujejo, ki dela pridno in tiho v ozadju, a je vedno pripravljeno stopiti v prve vrste, ko je to potrebno, ko udari ujma, ko zagori požar, ko človek potrebuje pomoč. Takrat smo gasilci vedno pripravljeni in izpostavimo sebe za varnost drugih, za varnost vas, drage krajanke in krajani. Takšni pač smo, rojeni in vzgojeni v tem duhu, v duhu gasilstva.” je v slavnostnem govoru ob 110. obletnici delovanja PGD Podsreda dejal predsednik Jernej Šulc.

Prostovoljno gasilsko društvo Podsreda, katerega zgodba se je na pobudo takratnega učitelja v Podsredi, Anteja Potočnika, začela pisati pred 110 leti, ima bogato zgodovino, ki so jo zaznamovali nakupi ročnih in motornih brizgaln, izgradnja gasilskega doma, nakupi potrebnih vozil in še marsikaj, je z uspešnim delom prikorakalo v 110. leto delovanja.

Ob jubileju so v Podsredi pripravili svečano sejo, gasilsko parado ter nato svečani prevzem novega moštvenega vozila VW Transporter, dosedanjega pa so v sklopu slovesnosti predali pobratenemu društvu DVD Kalinovac, s katerim so pred začetkom parade posadili tudi drevo prijateljstva.

Več o dogodku boste lahko prebrali v Rogaških novicah.