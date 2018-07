PGD Imeno s prevzemom nove avtocisterne proslavilo 110 let delovanja

Leta 1908 so se vaški veljaki na čelu z Albinom Pečarjem zaradi vse večje požarne ogroženosti pa tudi močne želje po poveljevanju v slovenskem jeziku odločili ustanoviti požarno brambo Imeno in tako zagotoviti požarno varnost v krajih Imeno in Golobinjek. Z lastnimi sredstvi so nabavili štirikolno ročno brizgalno in s prostovoljnim delom postavili prvi gasilski dom.

Po besedah predsednika PGD Imeno Blaža Šelekarja drugi večji mejnik v delovanju društva predstavlja odločitev vodstva društva, da se tretji gasilski dom ne zgradi na lokaciji, kjer je potres leta 1974 uničil novo zgrajeni drugi gasilski dom, ampak na mestu, kjer stoji še danes. Tretji mejnik PGD Imeno pa predstavlja odločitev, da nov prizidek, ki je bil prvotno zgrajen kot garaža, oddajo v najem za gostinsko dejavnost. Leta 1993 se je odprl Bar Gasilček, ki je v društvo prinesel pomemben lasten prihodek in s tem vplival na razvoj gasilske dejavnosti za naslednjih 25 let. Omogočil je nabavo prve avtocisterne, gradnjo še dveh prizidkov in investicije v novo opremo. Tudi pridobitve, ki so jo prevzeli v soboto, si brez teh prihodkov ne bi mogli privoščiti.

Ob jubileju so v Imenem pripravili svečano sejo, gasilsko parado ter nato svečani prevzem povsem novega sodobnega gasilskega vozila AC 24/50, za katerega verjamejo, da jim bo služilo vsaj toliko časa kot njihova prva avto cisterna, ki pri svojih 27. letih še vedno opravlja svojo funkcijo.

