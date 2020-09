PGD gorenje pri Zrečah: Ne najdaljše, ampak zelo plodno 30-letno delovanje

Predzadnji septembrski petek so se gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Gorenje pri Zrečah zbrali v večnamenski dvorani v svojem kraju, kjer so počastili tri desetletja dolg ljubitelj.

Skromnejše, a nič manj svečano obeležje

Uvodoma je povezovalka Kornelija Kamenik povedala, da so že lani načrtovali praznovanje z veselico in slavnostno predajo novega vozila, saj so želeli praznovati z vsemi, ki delujejo kraju in pomagajo gasilcem. »Žal nihče ni mogel predvideti korone in njenih posledic, zato nas je danes tukaj bistveno manj. Bodimo torej še posebej ponosni, da smo lahko del zgodovinskega trenutka društva,« je nagovorila zbrane in k besedi pozvala predsednika društva Roberta Švaba.

»Čeprav naše društvo v slovenskem merilu nima ne vem kakšne tradicije, si upam trditi, da je naša 30-letna doba plodna in ustvarjalna, saj smo s skupnimi močmi iz nič ustvarili precej. Najbolj smo ponosni na pridobitev nove avtocisterne SCANIA AC 24/60, za katero lahko rečem, da je poleg izgradnje gasilskega doma tudi največja pridobitev,« je povedal in med drugim dodal, da z novimi načrti že zrejo v prihodnost.

S povedanim se je strinjal tudi zreški župan Boris Podvršnik, ki je izpostavil, da so se razvili v res močan steber sistema zaščite in reševanja v Občini Zreče ter Gasilski zvezi Zreče-Vitanje. Slovesnosti se je poleg predstavnikov sosednjih gasilskih društev udeležil tudi sam predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik. V svojem govoru je še enkrat poudaril, da se glede na 150-letno tradicijo slovenskega prostovoljnega gasilstva, 30 let morda ne zdi veliko, vendar je to, kar so naredili v tem času, izjemno.

Podelitev zahvalnih plaket in predstavitev zbornika

Na svečani akademiji je PGD Gorenje pri Zrečah za uspešno sodelovanje podelilo 11 plaket. Eno izmed njih je prejel tudi Florjan Jančič, avtor zbornika, ki je izšel ob jubilejni obletnici gasilskega društva.

Knjiga nosi naslov ’30 let Prostovoljnega gasilskega društva Gorenje pri Zrečah: 1990-2020′ in predstavlja vse pomembne prelomnice društva. »Ta zbornik pravzaprav ni samo o našem društvu. Je v bistvu portret celotnega kraja,« je prepričan predsednik društva Robert Švab.

1 od 5

Foto: Maja Višnar

Več o zborniku in o sami slovesnosti v četrtkovi izdaji časopisa NOVICE.