Peter Markovinovič – mlad in uspešen košarkarski trener

“Večni pomočnik” trenerja članske košarkarske ekipe Peter Markovinovič je lansko leto zablestel kot trener državne mladinske reprezentance, s katero je na evropskem prvenstvu po 20 letih naši državi spet priigral medaljo. Kot vodja mladinskih selekcij v Košarkarskem klubu Rogaška je pred tremi leti igral v finalu državnega prvenstva s kadetsko selekcijo. Fant, ki je relativno hitro zaključil igralsko kariero in jo nadaljeval kot trener, lahko veliko pove o tem športu in nas spomni na nekaj uspešnih dogodkov iz preteklosti.

Začetek maja bi moral biti vrhunec košarkarske sezone, a je le-ta že zaključena. Kako si sprejel prekinitev sezone? “Šok je bil velik, saj smo celo leto trenirali za najpomembnejše tekme, ki se odigrajo ravno aprila in maja. Zgolj 5 ur preden bi morali odigrati še zadnjo tekmo rednega dela ABA 2 lige smo bili obveščeni o prekinitvi vseh tekmovanj.”

Kaj sicer počneš, ko ni dejavnosti v dvoranah, kako preživljaš ta krizni čas? “Karanteno sem izkoristil za ogled trenerskih klinik, izobraževanju preko spleta, ogledu starih posnetkov tekem in dokumentarcev. Ob lepem vremenu sem čas namenil rekreaciji, velikokrat je bil to tek, drugače pa sprehod v naravo.”

Še kot zelo mlad in neizkušen trener si dobil priložnost voditi prvo ekipo Rogaške v prvi državni ligi. Kakšni so spomini na to obdobje? “Res je, za kratek čas, da sem zapolnil vrzel do prihoda novega glavnega trenerja. Dobil sem zelo dobro izkušnjo. Hitro sem spoznal, da je to veliko težje, kot sem sprva mislil, da potrebujem še ogromno znanja, predvsem trenerske kilometrine, ki je v trenerskem delu nujno potrebna.”

Kot pomočnik trenerja Damjana Novakovića pri Rogaški si dobil priložnost dela tudi v njegovem trenerskem štabu pri vodenju mlade slovenske reprezentance. Kakšne izkušnje si pridobil v tem delu? “Biti del štaba reprezentance je velika čast za vsakega športnika. Odprla so se nova vrata dojemanja trenerskega dela, novi pogledi, prišlo je do izmenjave znanj. Reprezentančna akcija mi je zelo pomagala pri osebnem trenerskem razvoju.”

V slatinskem klubu že vrsto let skrbiš za mlajše kategorije. Kakšna je razlika v delu med člani in mlajšimi? “Člani zahtevajo več dogovora in usklajevanj, tempo je hitrejši, tekme si hitreje sledijo, večji je pritisk. Delo z mladimi zahteva veliko več demonstracije in pogovora.”

