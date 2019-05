Petek, 31. maj – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* V Poljčanah te dni slavijo občinski praznik, ki ga bodo obeležili s številnimi prireditvami. Danes bo dan odprtih vrat Čebelarskega doma Poljčane, zvečer bo osrednja občinska prireditev s podelitvijo občinskih priznanj. Kulturni program bodo pripravili mladi glasbeniki, učenci Glasbene šole Sl. Bistrica. Nato pa bo pod šotorom pri domu športa in kulture veselica s skupino Atlantida in Nušo Derenda.

* V Štorah danes slavijo občinski praznik. Na večerni slavnostni seji občinskega sveta bodo podelili nagrade in priznanja.

* Del nekdanjega vrtca na Slomškovi v Slovenskih Konjicah bodo danes znova obudili. V objektu, ki je po izgradnji novega vrtca Prevrat sameval, je zdaj svoje prostore dobilo Društvo prijateljev mladine oz. njihova Štorkljina hiša. Ob tem bodo zgodaj popoldne odprli še Medgeneracijski center Štib’lc.

* Popoldne bodo na slovesnosti ob 50-letnici Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje podelila številna priznanja.

* V Mlinarjevi hiši v Polžah bodo nocoj obeležili 50-letnico Turističnega društva Nova Cerkev.

* Po nekajtedenskem premoru se na celjsko sodišče vrača Hilda Tovšak. Začela se bo namreč glavna obravnava v primeru spornega trgovanja z delnicami Delamarisa.

* Predstavniki Občine Slovenske Konjice nadaljujejo s predstavitvami participativnega proračuna. Drevi bodo o njem spregovorili v Kulturnem domu v Ločah.

* V dvorcu Novo Celje bo zvečer letni koncert Akademskega zbora Risto Savin pod vodstvom Petra Novaka Smoliča.

* Stand up Brade nocoj v kinu Slovenska Bistrica gosti Klub študentov Slovenska Bistrica. Gre za zadnji dogodek v seriji majskega dogajanja pod skupnim imenom Festival ljubezni.

* Razstavo Likovni svet skozi oči otrok bodo popoldne odprli na gradu Podsreda. Razstavili bodo dela otrok iz Osnovne šole Podčetrtek, ki bodo dogodek tudi popestrili.

* V domu za starejše v Poljčanah bo brezplačna delavnica pisanja kaligrafije

* Akcija darovanja krvi bo dopoldne v gasilskem domu v Slovenski Bistrici.

*Z derbijem med Celjem Pivovarno Laško in Gorenjem iz Velenja se bo drevi končala domača rokometna sezona. Tekma v celjskem Zlatorogu sicer ne bo odločala več o ničemer, saj so si pivovarji že zagotovili novi naslov državnih prvakov, Velenjčani pa so Ligo za prvaka končali na drugem mestu.

* Športna zveza občine Sl. Bistrica v sodelovanju z Javnim zavodom za šport Sl. Bistrica prireja danes in jutri 6. športni vikend. Prireditev bo v športnem parku.