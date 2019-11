Petek, 29. november – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* V Rogaški Slatini so končali obnovo lokalne ceste na Zdraviliškem trgu. Že lani so začeli s prvo fazo obnove, zdaj so končali še drugo. Priložnostna prireditev ob koncu del bo popoldne pri avtobusni postaji.

* Klimatski protest poljčanskih osnovnošolcev bo dopoldne ob zgradbi občine Poljčane.

* Na Zgornji Polskavi bo dopoldne volilna skupščina Združenja borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica. Po kar sedmih zaporednih mandatih zaključuje vodenje dosedanji predsednik Frančišek Bera.

* Na celjskem sejmu se začenja 2-dnevni festival erotike Eroticland, ki prinaša performanse največjih zvezdnikov evropske industrije za odrasle.

* Danes je Črni petek oz. t. i. Black Friday, ki je po vsem svetu poznan kot dan številnih ugodnosti in nepozabnih nakupov. V mariborskem Europarku, največjem nakupovalnem središču severovzhodne Slovenije, bodo med 9. in 21. uro na voljo akcije in popusti vse do -50 %. Poleg ugodnih cen pa v Europarku napovedujejo tudi razvajanje obiskovalcev v vzdušju, ki ga bosta pričarala čarobni božično-novoletni sejem in nova praznična podoba nakupovalnega središča.

* Člani Kulturnega društva sv. Jurija Konjice začenjajo letošnjo sezono adventnih večerov. V župnijskem domu bo nocoj prvi od treh.

* Praznično razsvetljavo bodo prižgali v Rogaški Slatini. Simbolna prireditev bo na Pegazovi ploščadi.

* V parku v Oplotnici bodo popoldne postavili adventni venec, s katerim bodo naznanili začetek adventnega časa. Dogodek organizira Turistično društvo Oplotnica, pripravljajo kulturni program in blagoslov adventnega venca.

* Delavnica, na kateri bodo izdelovali venčke, bo popoldne v veliki galeriji konjiškega Doma kulture.

* Monokomedija Profesor Kuzman mlajši, ki nas spomni na čas plonkanja, piflanja in špricanja pouka, bo nocoj v Kulturnem domu Štore.

* Festival akustične glasbe FAG 2019 bo nocoj v Domu kulture Svoboda v Grižah ponudil akustiko v najboljši izvedbi – med drugim tudi z Uroš Planinc Group.

* V kulturno gasilskem domu v Gorici pri Slivnici nocoj prirejajo Planinski večer.

* Komedija Ni lahko biti ženska, v izvedbi KUD Veseli oder, bo nocoj na ogled v domu Svoboda Slovenska Bistrica.

*13. dobrodelni koncert Rotary kluba Celje s Tadejem Tošem & The Bandom bo nocoj v Celjskem domu.

* Prismojeni profesorji bluesa bodo nocoj nastopili v Mladinskem centru Celje.

* Planinski večer v dvorani Kulturnega doma V Rogaški Slatini – pripravljajo predavanje o alpskem svetu Slovenije. Srečanje ustvarjalcev ljubiteljske kulture bo zvečer v prostorih Grand hotela Rogaška. Tam bo tudi prireditev ‘To nam je pri srcu’, ki jo organizira domače žensko pevsko društvo.

* Koncert skupin Joker Out in Tooth in the sky bo drevi v konjiškem Patriotu.

* Koncert skupine Chaves bo popoldne v dvorani Mladinskega sveta občine Rogaška Slatina. Šenjast koncert skupine Šani Šen bo zvečer v Športni dvorani Pristava pri Mestinju. Monodrama Andreja Rozmana Roze pa bo zvečer na ogled v Klubu metulj v Bistrici ob Sotli.