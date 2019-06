Petek 28. jun – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* S popoldansko slavnostno sejo občinskega sveta bodo v Bistrici ob Sotli proslavili občinski praznik. Podelili bodo tudi priznanja občine. Plaketo bo prejela Andreja Reher iz Srebrnika, priznanje bo šlo v roke Francu Greglu, prav tako iz Srebrnika, in Radu Romihu iz Polja pri Bistrici, denarno nagrado v višini 500 evrov pa bo prejelo Društvo prijateljev mladine Bistrica ob Sotli

* Tradicionalni Dan z gozdarji v sklopu praznovanja občinskega praznika danes pripravljajo v Slovenskih Konjicah. Na Konjiškem pa bodo vrata odprli tudi nekateri čebelarji.

* Z zaslišanjem prič se na celjskem sodišču nadaljuje sojenju Urošu Rotniku zaradi odtujitve davčnega dokumenta

* V šentjurskem Aktivatorju po dve letih znova pripravljajo gledališke delavnice za mlade, starejše od 15 let.

* Na prireditvenem odru pred Ipavčevim kulturnim centrom v Šentjurju bo nocoj srečanje domačih vokalnih skupin. Poimenovali so ga Izziv petja in poletja.

*V Centru Noordung bo nocoj nastopila Anja Bukovec. Je najuspešnejša slovenska klasična violinistka, ki s koncerti navdušuje doma in v tujini.

* Na letnem odru Epik teatra na Zgornjem trgu v Šentjurju se bodo nocoj predstavili mladi stand-up komiki Tilen Keglič, Alen Leber in Nac Zupanc.

* V Studenicah se začenjajo Studeniški poletni večeri. To bo tridnevna prireditev z zabavnim, kulinaričnim, etnološkim in izobraževalnim pridihom. Nocoj bosta zbrane zabavala ansambla Čudežna polja in Stage 57.

* V Bistriškem gradu bodo nocoj odprli slikarsko razstavo Andreje Fišič Hojnik: »Korenine«.