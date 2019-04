Petek, 26. april – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, skupaj s čebelarskimi društvi po Sloveniji danes organizirajo ‘dan odprtih vrat’ slovenskih čebelarjev.. Postopek pridobivanja medu in pomen čebele, kot pomembne opraševalke za kmetijstvo in pridobivanje hrane bodo predstavili tudi v Čebelarskih društvih Slovenske Konjice, Loče, Zreče in Oplotnica, ter v čebelarskem centru v Slovenski Bistrici.

Čebelarji bodo prikazali čebelarsko učno pot medovitih rastlin, vzrejno postajo ter društveni čebelnjak, obiskovalci pa bodo lahko tudi degustirali med in medene izdelke.

* Na celjskem sodišču se bosta na predobravnavnem naroku o priznanju krivde danes izrekla Andželko in Luka Blažun. Obtožena sta neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

* Na parkirnem prostoru pred Občino Zreče bodo danes pripravili cvetlični sejem. Obiskati ga bo možno že dopoldne in vse do sredine popoldneva.

V Zrečah pa drevi pripravljajo tudi dogodek ‘Večeri polnih okusov’. Za brezplačne degustacije izdelkov vrhunskih slovenskih vinarjev, sirarjev in čebelarjev bodo poskrbeli v Uniturju.

* Bralni večer ob svetovnem dnevu Noč knjige prireja KUD Janko Živko Poljčane v prostorih Razvojnega centra narave.

* Ipavčev kulturni center nocoj gosti 29. revijo odraslih pevskih zborov občine Šentjur.

* Akcija darovanja krvi bo dopoldne v osnovni šoli v Poljčanah.