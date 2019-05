Petek, 24. maj – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

Petek, 24. maj – POSNETO

*Občinski praznik v Oplotnici bodo drevi uradno odprli s slavnostno akademijo. Potekala bo v oplotniški Dvorani Rudija Žnidariča. Za Radio Rogla, Zala Motaln:

* Na oplotniškem grajskem dvorišču bo drevi tretji Festival narodno-zabavne glasbe Pod Pohorjem. Predstavnik organizatorjev festivala, Franci Ribič:

* V konjiškem podjetju Zlati grič bodo popoldne na dnevu odprtih vrat obeležili 10-letnico nove vinske kleti. Direktor Zlatega griča, Silvo Žižek:

* S slavnostno sejo sveta krajevne skupnosti se na Frankolovem danes začenjajo prireditve ob krajevnem prazniku, ki bodo trajale vse do 7. septembra.

* Planinsko društvo Poljčane bo nocoj obeležilo 90-letnico delovanja društva v šolski telovadnici v Poljčanah.

* 20- letnico območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Rogaška Slatina bodo zvečer slovesno proslavili v Rogatcu. Ta izpostava namreč deluje v občini Rogaška Slatina in Rogatec. Prireditev bodo sooblikovala kulturna društva iz Rogatca. Dogodek bo pod vrbo pri gasilskem domu, v primeru dežja pa v grajski pristavi.

* Danes se začenja 5-dnevni dogodek ‘S srcem na kolo’ za počitnice 100 otrok. Start bo v Murski Soboti, cilj 1. etape pa v Celju. Več kot 90 kolesarjev bo 600 km prevozilo do torka, ko bodo prispeli v Izolo.

*Območna revija odraslih pevskih zborov in vokalnih skupin bo drevi v Domu kulture Slovenske Konjice. Še en glasbeni dogodek, in sicer z naslovom ‘Zakorakajte z godbo’ bo uro pred tem v konjiškem starem mestnem jedru.

* V Centru Gustav nocoj pripravljajo Večer erotične poezije in proze z naslovom Valentin in Venera. V projektu sodelujeta šentjursko in šaleško literarno društvo.

* Zvečer bo v celjskem klubu Branibor koncert skupine Uroš Planinc group.

* Na igrišču vrtca Ciciban v Slovenski Bistrici bodo popoldne postavili šotore. Mnogi malčki bodo namreč današnji pohod na tinjskem Pohorju sklenili z druženjem ob tabornem ognju, nato pa bodo prespali v šotorih.

* Akcija darovanja krvi bo dopoldne v gasilskem domu v Slovenski Bistrici.

* V domu dr. Jožeta Potrča v Poljčanah bo dopoldne kreativna delavnica, na kateri se bodo učili tehnik izdelovanja voščilnic in okraskov po posebni tehniki, imenovani Iris folding. Delavnica bo brezplačna.