Petek, 22. november – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Na delovnem obisku v Celju se bo danes mudila pravosodna ministrica Andreja Katič.

* Za krajane Žič – predvsem tiste, ki živijo ob odseku ceste Temnik, je danes velik dan. Popoldne bodo uradno v uporabo predali 240 metrov popolnoma rekonstruirane ceste.

* V Poljčanah se začenja peta mednarodna konferenca Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet. Letošnja konferenca se osredotoča na prihodnosti Evrope v nemirnem svetu, s poudarkom na integraciji in udejanjenjem potencialov za trajnostno pot. Konferenca poteka na treh lokacijah – v Poljčanah, Špitaliču in Žički kartuziji. Vsaka predstavlja inovativen pogled na trajnostni razvoj. Več kot 100 udeležencev bo imelo priložnost doživeti izkušnje so-učenja in so-ustvarjanja. Dvodnevni konferenci bodo sledile delavnice in drugi izkušenjski dogodki.

* Pred kazenskim sodnikom Markom Brišnikom se bosta po zadnji preložitvi o priznanju krivde zaradi trgovanja z ljudmi danes na celjskem sodišču izrekla Marjan Soršak in Ekrem Pobrić

* Na istem sodišču se nadaljuje tudi sojenje Celjanu Branku Mrkunu zaradi ugrabitve nekdanje partnerice

* Nocoj bodo v Bistriškem gradu obeležili 25 let delovanja Območnega združenja Zveze slovenskih častnikov Slovenska Bistrica. Slavnostni govornik bo zgodovinar in radijski urednik Stane Kocutar, v kulturnem programu pa bodo nastopile pevke skupine Vivere.

* V rojstni hiši Antona Martina Slomška v Unišah pri Ponikvi bodo v okviru 11. Slomškovega simpozija danes izvedli poklicno usposabljanje delavcev v vzgoji in izobraževanju

* Popoldne bodo v avli celjske knjižnice odprli razstavo likovnih in glinenih izdelkov Naših 100 – ob obletnici KPD Svoboda.

* Galerija železarskega muzeja Teharje bo predstavila prvo fotografsko razstavo digitalnega foto kluba Neskončnost z barvnimi fotografijami pisanega sveta.

* Brodski tamburaški orkester bo nocoj nastopil v Narodnem domu Celje.

* Koncert Klape Rišpet bo zvečer v Športni dvorani Slovenske Konjice. Gostje bodo skupina Kvatropirci.

* V knjižnici v Slovenski Bistrici bo nocoj na ogled monokomedija Vesne Anđelković Ljubezenski oglas. Vstopnine ni, saj s predstavo obeležujejo Teden slovenskih splošnih knjižnic in jo Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica podarja.

* Nakupovalni center Citycenter Celje nocoj pripravlja late night shopping.

* O varni vožnji v cestnem prometu bo Janez Strelec popoldne predaval v prostorih ZŠAM Poljčane.