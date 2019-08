Petek, 2. avgust – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Kebelj, Oplotnica, Pohorje, Slovenija … drevi bo na pokopališču v Oplotnici zadnje slovo od glasbenika in našega sodelavca Tineta Lesjaka.

* Podjetje Agrosoršak iz Leskovca pri Pragerskem prireja predstavitev programov kmetijske mehanizacije ter 60. regijsko tekmovanje oračev Podravja. Prireditev bo na njivi za trgovino Spar v Račah. Poskrbeli bodo tudi za zabavni program, animacijo za otroke, pa tudi za žejne in lačne.

* Danes bo v Račah 60. regijsko tekmovanje oračev Podravja. V popoldanskem času sledi nastop ansambla Saša Avsenika.

* Večer v Celju bo glasbeno obarvan: pred Vodnim stolpom bo koncert pop-rock skupine Take off, pred Metropolom bosta nastopila Vagabudna Jure Jurca in Matevž Pavčnik, v atriju MCC-ja pa pripravljajo orientalski večer.

* Na Spodnjeposkavskem poletju bo zvečer zabava z ansamblom Kingston. Veselo pa bo že od zgodnjega dopoldneva: Vrstili se bodo turnirji v ruskem kegljanju, šahu in nogometu. Odprli bodo razstavo malih živali in hišo strahov. Obiskovalci bodo tudi prisluhnili koncertu Moškega pevskega zbora Obrtnik Slovenska Bistrica – Polskava, ki je letos slavil 40 let svojega delovanja.

* Pod kostanji na šentjurskem Zgornjem trgu bodo drevi na svoj račun prišli starejši šolarji. Društvo Epik teater zanje pripravlja Risalnico pod zvezdami.