Petek, 19. april – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* V Vitanju bo danes potekala mednarodna strokovna konferenca o Visokih tehnologijah v službi družbe. Po protokolarnem delu bodo predstavniki visokotehnoloških podjetij predstavljali različne inovativne rešitve, potekala bo tudi okrogla miza o priložnostih, prednostih in tveganjih visokih tehnologij. V sklopu konference bodo v Vitanju uradno sprejeli še dva dodatna kipa pionirjev astronavtike. To sta kipa Hermanna Obertha in Sergeja Koroljova. Na dogodku bodo predstavniki Centra Noordung in ruskega Spominskega kompleksa pilota kozmonavta Sovjetske zveze Andrijana Grigorjeviča Nikolajeva podpisali memorandum o sodelovanju.

* Na Festivalu prostovoljstva bodo dopoldne v Celju razglasili naj prostovoljce za leto 2018 v 5-ih kategorijah ob pestrem kulturno-zabavnem programu.

* Razstava ‘Nevidno življenje odpadkov,’ ki jo bodo opoldne predstavili v Muzeju novejše zgodovine Celje, opozarja na stvari iz vsakdana, ki ogrožajo naše zdravje.

* Etnološko društvo Ložnica nocoj uprizarja Kristusov pasijon, in sicer pod dvorcem Štatenberg v Makolah. V prikazu zadnjih dvanajstih ur Jezusovega življenja bo sodelovalo okoli 60 igralcev in statistov. To zgodovinsko zgodbo bodo predstavili v naravnem okolju, s svetlobnimi in zvočnimi efekti in tako popestrili velikonočno doživetje.

* Velikonočna razstava bo od danes do nedelje, v popoldanskih urah na ogled v prostorih krajevne skupnosti Spodnja Polskava. Prireja domače turistično društvo.

* Na mestni tržnici v Rogaški Slatini bo danes prodaja velikonočnih potic in drugih prazničnih dobrot društva Gaja.

* Janez Bončina – Benč, večni mladenič rokovske glasbene scene, bo nocoj nastopil v Celju v sklopu turneje, ki slavi njegovih 70 let in hkratno 50-letnico kariere.

* Predstava Menopavza bo na ogled danes in jutri zvečer v Domu Svoboda v Slovenski Bistrici.

* ‘Najlepše, najboljše in najbolj slečene’ je zabavna drama Gledališke šole Senior po filmu ‘Dekleta s koledarja’ bo nocoj v Celju.

* Začenja se finale državnega prvenstva v futsalu. Ekipi Dobovca Pivovarne Kozel in Maribora bosta prvo tekmo finalne serije drevi odigrali v Rogaški Slatini. Igrali bodo na tri zmage.