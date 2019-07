Petek, 12. julij – kaj se danes dogaja na Štajerskem

* Celjsko sodišče tudi danes dopoldne nadaljuje sojenje Urošu Rotniku in Aleksandru Hrkaču zaradi oviranja dokazovanja in krive izpovedbe.

* Višji celjski sodniki pa bodo na javni seji obravnavali pritožbo tožilstva na oprostilno sodbo v zadevi Betnava. Obrambo je v tem primeru vodil konjiški odvetnik Velimir Cugmas.

*V krajevni skupnosti Špitalič imajo 700 metrov novega asfalta. Cesto, ki je bila pred tem makadamska, bodo popoldne uradno predali v uporabo.

* Zdaj pa v Rogaško Slatino, kjer so zaključili energetsko obnovo športne dvorane balinček, ob tem so uredili parkirišče za avtodome in polnilnico za električne avtomobile. Pridobitve bodo slovesno predali namenu nocoj.

* Na dvorcu Strmol je od danes na ogled mednarodna likovna razstava ‘Samo umetnost’ ali ‘Just art’. Do 18. avgusta bodo na ogled postavljena dela 32 umetnikov iz Slovenije in tujine. Med razstavljavci so tudi Ernest Artič, Erna Ferjanič, Janko Orač ter Alojz in Tina Konec.

V Kvartirni hiši Celje bo drevi odprtje razstave Čas za klobuk, mlade Celjanke Špele Strašek.

Obrti se je izučila prav pri celjskem klobučarju mojstru Željku Tomažinu, njeni klobuki so bili lani in letos opaženi tudi na londonskem tednu klobukov.

* V nizu poletnih koncertov Aninega festivala v Rogaški Slatini bo zvečer nastopil Big schablonsky trio. Koncert bo na evropski ploščadi.

* Pod kostanji na šentjurskem zgornjem trgu pa popoldne in jutri prirejajo tečaj kreativnega pisanja s Tomom Costo.