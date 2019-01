Petek, 11. januar – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Ob 16. obletnici smrti dr. Jožeta Pučnika bo župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar dopoldne položil cvetje na Pučnikov grob na pokopališču na Črešnjevcu pri Slovenski Bistrici.

* Konjiški župan Darko Ratajc in podžupan Primož Poklič bosta danes odšla v Biograd na Moru. Udeležila se bosta svečane seja tamkajšnjega občinskega sveta, ki jo bodo pripravili ob občinskem prazniku. Slovenske Konjice in Biograd na Moru sta sicer že nekaj časa prijateljski mesti.

* Zreški godbeniki bodo zvečer na Rogli ponovno odigrali božično-novoletni koncert.

* V kulturnem domu v Šmarju pri Jelšah bo dopoldne srečanje krožka Beremo v naročju staršev. Mladim staršem bo glasbena pedagoginja Tatjana Šolman predstavila prve korake v glasbeni svet.

* V šoli v Podčetrtku bo popoldne predavanje o samoosrkrbnem ekološkem vrtu. Predavala bo ddr. Ana Vovk KOrže iz inštituta za promocijo varstva okolja.

* Drevi bo na prvem programu Televizije Slovenija na sporedu premierno predvajanje prvega dela Noči Modrijanov 2018. Na ogled bo spektakel, na katerega so se Modrijani pripravljali dve leti in je oktobra lani navdušil skupno kar 12 tisoč obiskovalcev v celjski dvorani Zlatorog. Izbrali so najboljše trenutke, ki so jih posnele kamere, tako na odru kot tudi v dvorani.