Petek, 1. februar – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Z veleslalomom se danes začenja tekmovalni del 55. Zlate lisice v Mariboru. Na domačem prizorišču bo nastopila tudi domačinka Ilka Štuhec. Z Mariborskega Pohorja pa se bo smučarska karavana pozno popoldne preselila v središče Maribora, kjer bo na Trgu Leona Štuklja koncert skupine Prismojeni profesorji bluesa, razglasitev rezultatov veleslaloma in javno žrebanje startnih številk za sobotni slalom.

* Finale showa Radia Rogla ‘Glasbena zvezda Štajerske’ bo drevi v konjiški športni dvorani. Zmagovalec, ki ga bodo izglasovali obiskovalci prireditve, si bo med drugim zagotovil nastop na velikem odru 22-letke Radia Rogla.

Poleg tekmovalcev bodo na oder drevi stopili še glasbeni gostje, to so Modrijani, Spev, Ansambel Banovšek in Tanja Žagar.

* Danes je drugi dan 11. mednarodnega festivala podvodnega filma in fotografije ‘Sprehodi pod morjem’ v Slovenskih Konjicah.

* Tradicionalna športno-kulturna prireditev Športnik leta Občine Slovenska Bistrica bo nocoj v Bistriškem gradu. Priznanja bodo prejeli najboljši športniki in športnice, športni delavci, klubi in društva, ki so najbolj zaznamovali leto 2018 v Slovenski Bistrici, na športnem področju.

* Prireditev športnik leta 2018 bo zvečer v Rogaški Slatini. Razglasili bodo naj športnico in športnika lanskega leta ter podelili še različna priznanja športnikom in športnim sodelavcem. Dogodek bosta popestrili Darja Gajšek in Tjaša Dobravec.

* V prostorih Policijske uprave Celje bo nocoj slavnostna akademija ob 30-letnici Policijskega kluba borilnih veščin.

* Predavanje o ščitnici in pomenu uživanja naravnega joda bo nocoj v dvorani kulturnega doma na Pragerskem. Predavala bo Tamara Bukovec.

* V kulturnem domu v Šmarju pri Jelšah bo dopoldne srečanje krožka Beremo v naročju staršev. Srečanja se bo udeležila tudi pravljičarka Gusta Grobin, ki bo predstavila kako za otroke izbrati pravo knjigo.