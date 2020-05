Pelargonije ne marajo dežja

Pelargonije ljubijo sonce, zato jim namenimo čim bolj sončno mesto. Uspevale bodo tudi v delni senci in senci, vendar bodo tam dosti manj cvetele.

Na splošno velja za vse pelargonije z dvojnimi cvetovi, da ne marajo dežja, zato jih sadimo na mesta, ki so pod streho.

Zemljo za sajenje si lahko pripravimo sami iz mešanice vrtne zelje, mivke in komposta.

Pelargonije ne potrebujejo veliko vode, zato zalivamo zmerno. Dovolj bo, če jih zalijemo vsake tri do štiri dni, tudi ko je največja vročina. Zalijemo toliko, da voda priteče v podstavek. To pomeni, da se je napojila vsa zemlja in rastline bodo imele na razpolago dovolj vode kar za nekaj dni. Če zalivamo vsak dan, vendar ravno toliko, da namočimo zgornjo plast zemlje, voda hitro izhlapi, rastlinam pa je ne ostane skoraj nič. Če zalivamo prepogosto in še obilno, je zemlja preveč vlažna, korenine gnijejo, hitreje se razvijejo tudi različne glivične bolezni.

Za preprečitev bolezni je nujno potrebno odstranjevanje odcvetelih cvetov pri vseh pelargonijah, razen pri bršljankah z enojnimi cvetovi. Dognojujemo jih enkrat na mesec s tekočimi ekološkimi gnojili.

Pelargonije razmnožujemo s potaknjenci, ki jih pripravimo konec poletja, najbolje v drugi polovici avgusta. Izbiramo kratko letošnjo mlado rast, ki izvira blizu dna močnih rastlin. Odrežemo jih z ostrim nožem tik pod kolencem. Odstranimo spodnje liste in potaknjence en dan sušimo na zraku. Posadimo jih v lahko zračno prst in postavimo v zavetno lego. Pred mrazom lončke s potaknjenci umaknemo v notranje prostore, najbolje je, če jim namenimo svetlo mesto, ki ima okoli 18ºC. Spomladi jih posadimo v lonce in korita.

V jeseni pustimo rastline zunaj kar se le da dolgo. Pred morebitnim padcem temperatur jih zaščitimo z vrtnarsko kopreno, časopisnim papirjem, juto. Ko nastopi daljše obdobje mraza, jih prenesemo v notranjost.

Prostor za prezimovanje mora biti svetel in hladen, s temperaturo nad 10ºC. Rastlinam odstranimo odcvetele cvetove in popke. Bršljankam skrajšamo poganjke. Zalivamo na dva do tri tedne.