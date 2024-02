PEKARNA BANE Kruh naš vsakdanji Bane s sodelavci peče že 30 let

Pekarna Bane. Že več kot 30 let na Gorenju pri Zrečah pečejo kruh, lepinje in druge pekovske izdelke. Količino izdelkov bi radi zdaj povečali, da bi z njimi zalagali vse trgovine ene izmed trgovskih verig, zato so poiskali nove sodelavce.

Momčilo Banović, bolje poznan kot Bane, v svojem dostavnem avtomobilu s sabo vedno vozi kruh, pove. Kruh iz svoje ‘pohorske pekarne’, ki jo je na Gorenju pri Zrečah odprl pred desetletji. »Nikoli ne vem, koga srečam na svojih poteh, vsakemu pa rad podarim kak hlebec ali lepinjo,« smeje razlaga skoraj 60-letni Konjičan in pokaže na košaro v prtljažniku svojega vozila, polno pekovskih dobrot.

»Veste, mi še pečemo domači kruh, takšnega v zidanih pečeh na drva. Ne uporabljamo aditivov, pripravljamo ga samo iz slovenske moke, hlebce še vedno oblikujemo ročno. Najbolj pa smo širom Slovenije in tudi dlje, vse tja do Poreča in Trsta, poznani po lepinjah. Ljudje nam pravijo, da pečemo najboljše lepinje v Sloveniji,« razlaga.

Sedem tisoč lepinj. Vsak dan.

Vsako noč dan v pekarni spečejo med šest in sedem tisoč lepinj, ki jih dostavljajo gostincem po vsej Sloveniji in širše, okoli 300 hlebcev različnega kruha in vedno več štručk za hamburgerje.

Njihove izdelke najdemo tudi v trgovinah, količino izdelkov pa bi radi zdaj še povečali, da bi z njimi zalagali vse trgovine ene izmed trgovskih verig. To pomeni, da v Pekarni Bane še bolj intenzivno zaposlujejo, a imajo pri tem nemalo težav. Nove sodelavce so bili zdaj primorani poiskati v tujini. (nk)

Daljši prispevek o novih sodelavcih pekarne Bane pa preberite v novi številki loklanega časopisa NOVICE.