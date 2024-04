Pečene banane z vanilijevim sladoledom

4 zrele banane

50 g rjavega sladkorja

60 g masla

tretjino žličke mletega cimeta

80 ml ruma

vanilijev sladoled

Banane olupimo in prerežemo po dolžini. V ponvi razpustimo maslo. Dodamo sladkor in približno 2 minuti mešamo, da se segreje in raztopi. V ponev položimo polovice banan in jih pečemo 3 do 5 minut, da se zmehčajo. Vmes jih obrnemo. Popečene banane potresemo s cimetom.

Ponev odstavimo in banane prelijemo z rumom. Nato ponev ponovno postavimo na rahel ogenj, da se rum segreje. Banane razporedimo na krožnik, poleg dodamo kepico vanilijevega sladoleda in prelijemo s sokom iz ponve. Še tople pečene banane postrežemo.