Pazite, da vas ne presenetijo vlomilci!

Tudi konjiški policisti so v zadnjem obdobju obravnavali več vlomov. Vlomilci kradejo predvsem denar in zlatnino, pri tem pa lahko – poleg ukradenega – povzročijo veliko škode.

Policisti tako svetujejo, da se pred vlomilci skušamo zaščititi. Kadar nas ni doma in je hiša prazna, skušajmo ustvariti občutek, kot da je nekdo doma. V kakšnem prostoru pustimo prižgane luči, morda televizijo ali radio. Kadar zapuščamo hišo, vedno zaklenimo vrata, tudi če gremo le na kak kratek opravek v hlev ali k sosedom na hiter klepet. Nepridipravi nas lahko spremljajo in lahko izkoristijo že našo kratko odsotnost ter v naš dom prosto vstopijo kar skozi odklenjena vrata. Če kam gremo, poprosimo sosede, da malo pogledajo okoli hiše, če je vse v redu.

Nikar pa tega, da kam odhajate (bodisi na dopust ali pa le na kakšno praznovanje), ne objavljajte na družabnih omrežjih.

Seveda pa so dobrodošle in učinkovite tudi varnostne kamere (z napisom, da je objekt pod videonadzorom) in alarmne naprave.