Patricia Pangeršič: »To, da spreminjamo življenja na bolje, me žene naprej«

Osebna trenerka in podjetnica Patricia Pangeršič je za sodelovanje v svojem programu preoblikovanja telesa navdušila že več kot 60 tisoč uporabnikov. Z dolgoletnim partnerjem, Konjičanom Tilnom Šelihom, vodita uspešno podjetje, pred dnevi pa sta se z enoletnim sinčkom preselila v svoj novi dom v okolici Slovenskih Konjic, kjer smo mlado družinico obiskali tudi mi.

Kako vam minevajo prvi dnevi v novem domu?

Trenutno je še precej hektično. Saj veste, kako je, ko se človek preseli; nič še ni povsem dokončano in zdi se, da ves dan samo prestavljaš stvari iz enega konca hiše na drugega in iščeš primeren prostor za stvari. Ampak se navajamo. Sama se že štejem za občanko Slovenskih Konjic, saj sva s Tilnom, ki prihaja iz tega okolja, partnerja že 14 let, tukaj sva preživljala veliko časa, zato se počutim zelo domače.

Vaš partner prihaja s Konjiškega. Verjetno je to eden od razlogov, da sta si svoj dom ustvarila prav tukaj? Kaj je pretehtalo?

Eden od razlogov je zagotovo ta, pomemben dejavnik pa je tudi, da sva si tukaj ustvarila svoj krog prijateljev, s katerimi preživiva ogromno časa. Zato sva se odločila, da je prav tukaj najboljše mesto, da si ustvariva svoj dom.

Kako doživljate izkušnjo materinstva in kako ta vpliva na vaš pogled na življenje, delo?

Če bi rekla, da nama tale majhen škrat (pokaže na živahnega sinčka, op.a.) ni obrnil življenja na glavo, bi se zlagala. Definitivno ga je, ampak v najlepšem smislu. Je tudi zelo naporno, ampak ko gledaš te nasmehe in poslušaš prve ‘besede’, to odtehta vse neprespane noči in naporne dneve. Materinstvo seveda zelo vpliva name, prioritete so se močno spremenile in vesela sem, da so se, saj je življenje zadnje leto neprimerno lepše. Vedno, ko pogledam sina, se začudim, kako je mogoče, da imaš nekoga tako rad. To je nekaj najlepšega.

Menda ste že zelo zgodaj radi prijeli za kuhalnico, sploh v babičini kuhinji? Rezultat tega je tudi knjiga Babičina fit kuhinja, ki ste jo izdali s pomočjo vaših in Tilnovih babic.

Moji babici predstavljata velik del mojega življenja že od nekdaj, saj sem z njima preživela ogromno časa in vedno smo tudi veliko kuhale. Babici sta me navdušili, da še danes kuham. Knjiga, ki ste jo omenili, je moj najljubši projekt in dvomim, da ga lahko sploh še kakšen preseže. Idejo za kuharsko knjigo sva s Tilnom dobila v naši Facebook skupini, saj so punce večkrat spraševale, kako zdravi so recepti za tradicionalne jedi, kako jih morda pripraviti na malce bolj zdrav način, koliko kalorij imajo jedi … Želela sva odgovoriti na ta vprašanja, obenem pa ustvariti nekaj globljega, nekaj, kar bo ostalo in bo večni spomin. Tako sva v pripravo knjige vključila babice. Vse so bile takoj za, nastala je vrhunska knjiga in še danes povedo, kako lepo smo se imeli na snemanju in pripravi kuharice.

Kdaj in kako ste se podali v svet fitnesa? In kako je ta strast kasneje postala vaš posel?

Vse se je začelo, ko se je v fitnes vpisal Tilen. Bil je namreč zelo suh in je želel povečati svojo mišično maso. Začel je trenirati in opazil, kako se spreminjata njegovo telo in miselnost. Prepričal me je, da grem z njim, čeprav sama sprva nisem bila za. Ko sem začela tudi pri sebi opažati spremembe, ki mi jih je prinesel bolj zdrav življenjski slog, sem hitro uvidela, da je to prava pot, na kateri želim vztrajati.

Kasneje je hobi prerasel v posel. Kako? Prijateljice, ki sem jim svetovala glede vadbe, so mi večkrat predlagale, da si ustvarim račun na družbenih omrežjih, saj tedaj še nisem imela ne Facebooka ne Instagrama. In res, na omrežjih sem postajala vedno bolj aktivna, začela objavljati čisto vsakdanje reči, kaj počnem, kaj kuham … In odziv je bil zares dober. Stvari so se nekako poklopile, vedno več je bilo ljudi, vedno več vprašanj glede vadbe in prehrane. S Tilnom sva tako začela razmišljati, kaj bi jim lahko ponudila, kaj midva pogrešava. Pogrešala sva nek priročnik, ki bi podal usmeritve na področju vadbe in prehrane. Izdala sva prve tri priročnike, ki so bili neverjetno dobro sprejeti. Tako sva dobila prvo bazo zadovoljnih kupcev. Kasneje so se stvari postopoma odvijale naprej. Spremljala sva povpraševanje in skušala ljudem ponuditi tisto, kar so želeli. Izdelke sva nenehno nadgrajevala in se trudila ponuditi nekaj več.

Vaše podjetje je danes zelo uspešno. Kaj je vaš recept za uspeh?

To, da sva oba z dušo in srcem pri vseh najinih projektih. Če te v poslu ne žene naprej ljubezen in resnična želja nekaj izboljšati, temveč le denar, ne moreš uspeti. Ogromno mi pomeni, ko vidim, kako naš program Fit akademija spreminja življenje ljudi na bolje. Ne le življenja posameznikov, ampak celih družin. S pomočjo našega programa in po izgubi kilogramov je neka ženska po več letih truda lahko zanosila, druga je po desetletjih nezadovoljstva v svojem telesu zdaj spet zadovoljna, tretja lahko z otroki znova pride na vrh hriba … Prav to, da spreminjamo življenja na bolje, me žene naprej.

Mediji vas pogosto označujejo za spletno vplivnico. Se s to oznako strinjate?

Spletni vplivneži smo vsi, ki imamo družbena omrežja, razlika je le v tem, na koliko ljudi vplivamo. Ta izraz je povsem po krivem dobil neko negativno konotacijo. Strinjam se, da spadam v krog vplivnežev, vendar smo, kot rečeno, vplivneži pravzaprav vsi, ki imamo družbena omrežja.

Kako želite vi vplivati na svojo skupnost sledilcev, okoli 140 tisoč jih imate na Instagramu? To je verjetno tudi neka svojevrstna odgovornost?

Zagotovo je odgovornost in ni enostavno biti v tej vlogi, tega marsikdo ne razume. Sama želim na svojo skupnost vplivati tako, da ji predajam zdrav življenjski slog. To je v sodobnem svetu zelo pomembno, saj je prekomerna telesna teža velik problem, je peti najpogostejši vzrok smrti na svetu. Vsak dan se soočam z žalostnimi zgodbami. Želim si, da je moj prispevek za boljši svet ta, da navdušim še tisoče ljudi za to, da naredijo nekaj zase. Pomembno je tudi, da na svo-jih družbenih omrežjih spodbujam pozitivno naravnanost in se odmikam od negativnosti, saj menim, da pozitivno privlači pozitivno in negativno privlači negativno.

Sledijo vam najbrž tudi mladi, ki še oblikujejo svojo samopodobo. Kako želite vplivati na njihovo pozitivno samopodobo, da morda ne bo povezana z zunanjim videzom?

Vsi naši člani vedo, da sem jaz tista, ki vedno poudarja, da je ‘dober zunanji’ videz tisto, kar ob urejeni prehrani in vadbi pride ‘spotoma’. Veliko bolj od zunanjega videza je pomembno vse dru-go, kar pridobimo na tej poti – dobro počutje v svojem telesu, kondicija, moč, da se soočamo z vsem, kar nam prinaša življenje … In mladim želim predati sporočilo, da morajo biti aktivni; da morajo jesti uravnoteženo, poskrbeti za dovolj velik vnos tekočine, ker nam to na dolgi rok prinaša tako boljšo postavo kot vse drugo že našteto.

Intervju je v celoti objavljen v tiskani številki lokalnega časopisa Novice.

(NK, Foto: osebni arhiv Patricie Pangeršič)