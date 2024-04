Pasulj Anice Jančič iz Starega Grada, kuharice na Osnovni šoli Anice Černejeve Makole

Za pasulj (za 4 osebe) potrebujemo:

500 g suhega belega fižola

2 večji čebuli

3 stroke česna

1 žlico sladke mlete paprike

2 žlici ostre moke

1 lovorjev list

1 žlico masti ali olja

sol

poper

2 para prekajenih klobas

Postopek

Fižol namočimo čez noč v hladni vodi. Namočen fižol odcedimo, speremo in damo kuhat v

hladno vodo. Dodamo mu lovorjev list, počakamo, da zavre in počasi kuhamo približno ½ ure.

Medtem na masti ali olju prepražimo čebulo, dodamo strt česen in papriko. To damo v fižol,

premešamo in počasi kuhamo še približno dobro uro (odvisno od fižola). Ko je fižol že mehak, solimo in popramo po okusu. Posebej skuhamo prekajeno klobaso, ki naj počasi vre približno 20 minut. Pasulj postrežemo v globokem krožniku z rezino kruha.