Pašna skupnost Rogla ima novo prikolico za prevoz goveda. V upravljanje so jo prevzeli s strani Zavoda za varstvo narave, Območne enote Maribor, ki zajema tudi pašnike na Rogli. Predsednik Pašne skupnosti Rogla, Janko Rutnik je povedal, da trenutno na Rogli 16 članov skupnosti, na 75 hektarjih pase skupno 105 govedi. Člani Pašne skupnosti Rogla prihajajo iz Gorenja pri Zrečah, Padeškega vrha, Planine, Skomarja, Resnika in sosednje Mislinje. Skupaj nadaljujejo tradicijo prednikov in skrbijo, da se travišča na Rogli ne zaraščajo. »Prikolico potrebujemo za prevoz govedi iz kmetij na Roglo na začetku pašne sezone (ki traja od 20. maja do 20. septembra) in potem jeseni nazaj. Kmetije so oddaljene tudi do 20 kilometrov,« je še pojasnil Janko Rutnik.

Več v prihodnji številki NOVIC.