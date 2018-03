Partljič je prišel na Črešnjevec pogledat svojega Štajerca

Minulo nedeljo, ob materinskem dnevu, so črešnjevski gledališki igralci ‘Vsi prisotni’, s komedijo Toneta Partljiča, Štajer’c v Ljubljani, že drugič do zadnjega kotička napolnili Kulturni dom. Večer pa je bil poseben, še zaradi enega obiska. Med občinstvo se je pomešal tudi sam avtor.

Ob koncu predstave ni mogel skriti navdušenja nad, po njegovem mnenju, odlično predstavo. Začel je z besedami: » Ne bom lagal, zato da bi vam povedal nekaj lepega, to ni v moji navadi. Povedal vam bom kaj si zares mislim.« Izpostavil je profesionalno opravljeno delo režiserke Zdenke Bizjak, pri čemer ne gre zamolčati dejstva, da je to njena druga predstava z odraslo gledališko skupino, ki jo je režirala. Celotno igralsko zasedbo je pohvalil z besedami: »Med vami ni slabega igralca. Publika vam sledi in vas razume. Vidi se, da ste vsak lik odlično naštudirali in ga poosebili.«Srečanje je zaključil z zahvalo, da so na oder postavili njegovo delo in jih povabil na gostovanje v Dom kulture Pekre, kjer sam deluje.

Če si odlično igro želite ogledati tudi sami, bo to mogoče 14. aprila 2018, ob 19h v Ločah.