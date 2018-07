Zreško Mladinsko kulturno umetniško društvo kladivo enajst ta konec tedna organizira Parkplac fest. Pri stari železniški postaji v Zrečah so letos pripravili kar tridnevno dogajanje. Z animacijo otrok, nastopom Toma Juraka in letnim kinom na prostem so začeli že včeraj. Danes in jutri nadaljujejo s pestrim koncertnim dogajanjem.

