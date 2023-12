Parklji iz kvašenega testa

Potrebujemo:

pol kocke kvasa

2 dl mleka

42 dag moke

10 dag kisle smetane

9 dag masla

4 dag sladkorja

2 rumenjaka

1,5 male žličke soli

Potrebujemo še:

Rozine

Rdeč krep papir

stepeno jajce

S toplim mlekom naredimo kvasec in pustimo, da se aktivira. V drugo posodo damo sol, jo prekrijemo z moko, dodamo kislo smetano, sladkor, rumenjake in prilijemo kvasec. Zamesimo kvašeno testo in med mešanjem dodajamo na lističe narezano maslo. Zadnjih deset minut mešamo na najvišji hitrosti. Ko so sestavine dobro povezane in testo odstopa od posode, ga damo na toplo vzhajati in posodo pokrijemo.

Vzhajano testo stresemo na pomokan prt, ga pregnetemo, razrežemo na manjše kose in pustimo nekaj minut počivati. Zatem vsak košček v rokah oblikujemo v malo debelejši svaljek in ga damo na prt. Razvaljamo v podolgovato obliko in s škarjami zarežemo od spodaj, da dobimo noge in nekoliko manj zgoraj za roge. Parklje prestavimo na pekač in rozine kar močno vtisnemo v testo za oči, prilepimo rdeč jeziček.

Oblikovane parklje premažemo s stepenim jajcem in jih damo še enkrat vzhajati. Vzhajane parklje prestavimo v vročo pečico pečemo pri 180 °C, okoli 20 minut, da se lepo obarvajo.