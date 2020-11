Parkiranje v knežjem mestu od danes brezplačno, a ne za vse

Parkiranje v Celju je od danes pa do konca novembra brezplačno za imetnike Celebus vozovnic in zaposlene v Splošni bolnišnici Celje, Zdravstvenem domu Celje in Domu ob Savinji. Župan Mestne občine Celje, Bojan Šrot, je s sklepom določil, da je parkiranje brezplačno na vseh javnih parkiriščih z izjemno garažnih hiš.

Brezplačno lahko parkirajo imetniki mesečnih in letnih vozovnic za mestni potniški promet ter za zaposleni v Splošni bolnišnici Celje, Zdravstvenem domu Celje in Domu ob Savinji. Imetniki vozovnic za Celebus bodo morali svojo vozovnico z vidno številčno oznako namestiti na vidno mesto v avtomobilu, zaposleni v omenjenih treh ustanovah pa bodo dobili potrdila, ki jih bodo lahko namestili v svoja vozila.