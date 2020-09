Pariz: Tamara Zidanšek tri ure mučila zmagovalko iz leta 2016

Nastop na drugem letošnjem turnirju za grand slam na začetku septembra v New Yorku je Tamara Zidanšek morala zaradi zdravstvenih razlogov odpovedati. Se je pa Konjičanka očitno nato odlično pripravila na najpomembnejši turnir v letu na pesku, na Roland Garros. Najboljše teniške igralke in igralci v Parizu igrajo prav te dni. Sreče z žrebom pa 22-letna Zidanškova ni imela, saj se je že v prvem krogu morala pomeriti z zmagovalko pariškega turnirja za grand slam leta 2016, 26-letno Španko Garbine Muguruza. Po pravi drami in treh urah hudega boja je napredovala enajsta nosilka, ki je bila že tudi številka ena na lestvici WTA – izid je bil 5:7, 6:4, 6:8. V konkurenci dvojic bo Zidanškova tokrat v Parizu moči združila z Japonko Miyu Kato. (Jure Mernik)

