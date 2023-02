Paradižnik za sadike sejemo ta mesec

Paradižnik za sadike sejemo od druge polovice februarja dalje, vse do sredine marca. Povprečen čas razvoja sadike paradižnika traja 60 do 70 dni pri temperaturi 25 stopinj C. Semena sejemo na gosto v eno posodo in kalimo na toplem mestu. Ker uspešno kalijo v temi, posodo pokrijemo, kar omogoča boljšo kaljivost zaradi enakomerne vlažnosti. Odkrijemo takoj, ko opazimo prvi kalček, kar je lahko že v petih dneh, in takoj prestavimo na svetlo mesto. Ko se klicna lista odpreta, vodoravno poravnata ter preden se razvijejo pravi listi, v roku od 7 do 10 dni od setve, rastline pikiramo v srednje sadilne enote s kakovostno substratno mešanico. S pikiranjem naredimo še selekcijo, saj izberemo le dobro razvite rastline. Če so se nam do sedaj rastline »pretegnile«, jih pri pikiranju posadimo globlje, vse do kličnih listov. Korenin rastlin se ne dotikamo z rokami, temveč si pomagamo z leseno ali s plastično paličico. Sadike na prosto sadimo po prvem maju. Najbolj se izognemo težavam z mrazom, če sadimo po 15. maju. Za sajenje paradižnika naj bi tla imela stalno temperaturo nad 10 stopinj C, za ostale plodovke nad 15 stopinj, nočne temperature pa se naj ne bi spustile pod 5 stopinj C. Da zmanjšamo šok, je potrebno dva dni pred presajanjem sadike prestaviti na prosto v zavetrno in zaščiteno lego. Sadike paradižnika v zemljo sadimo do prvih listov, naj ne bodo višje od 20 cm in steblo naj ima debelino svinčnika. Sadike med sajenjem na prosto ne smejo imeti cvetov, če so, jih odščipnemo, da se sadika bolje ukorenini.

1 od 2