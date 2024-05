Paradižnik, fižol in balkonsko cvetje pridejo na vrsto po ledenih možeh.

Danes goduje že drugi od treh ledenih mož, Servacij. Za ta dan je znano reklo »Če je pred Servacem poletje, mraz rad pritiska na cvetje. » Jutri naj bi mraz prinesel sv. Bonifacij in v sredo goduje še »mokra« Zofka.

Z vsemi štirimi je povezanih več ljudskih pregovorov, ki se včasih izkažejo za pravilne, drugič spet ne. Se pa po ledenih možeh ravnajo mnogi vrtičkarji po Sloveniji, saj velja, da je s saditvijo nekaterih sadik na prosto dobro počakati, da minejo ledeni možje in da se zemlja dovolj ogreje. To še posebej velja za plodovke, med katere spada paradižnik.

Pri kmečkih opravilih in pri sajenju domačih vrtnih rastlin je »mokra Zofka« 15. maj, še vedno pomemben datum, tako na primer šele po tem dnevu postavimo na prosto balkonsko cvetje.

Tudi za setev fižola in sajenje plodovk počakajmo do Zofke in dan za tem goduje Janez, »fižolčkov« Janez, 16. maja. Že samo ime pove, da je to idealen čas za sajenje fižola. Ne hitite tudi če je vreme še tako poletno.