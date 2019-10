Pajkovi piškoti za noč čarovnic

200 g hladnega masla

300 g moke

80 g mandljeve moke (mleti mandlji)

100 g sladkorja

1 vrečka vaniljevega sladkorja

1 ščepec soli

2 rumenjaka

Sestavine zgnetemo na hitro v gladko testo. Pustimo uro ali 2 počivati na hladnem. Oblikujemo kroglice v velikosti manjšega oreha. Kroglico narahlo malo sploščimo, v sredimo damo čokoladen bonbonček, nanj nalepimo jedilne očke. (glej slike) Oči lahko z beljakovim ledom narišemo, ko so pečeni in ohlajeni. Tako lahko kasneje dodamo bonbončke, da se med peko ne stopijo. V tem primeru piškotkom pred peko naredimo vdolbinico z ročajem od kuhalnice, kasneje pa bonbonček prilepimo z beljakom ali stopljeno čokolado, s katero bomo risali nožice.

Pečemo 10 do 12 minut na 180 stopinj, da so lepo svetlo rjavo zapečeni. Ohlajenim piškotkom s čokoladnim svinčnikom narišemo še nožice in….Buuuu Buuuu … pajkovi piškotki so za pojest!