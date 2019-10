Pag in Slovenske Konjice obujata prijateljstvo

Slovenske Konjice so s hrvaškim otokom Pag pred desetletjem spletle prijateljske vezi. Po nekajletnem zatišju jih znova obujajo. Zadnji oktobrski konec tedna je skupina predstavnikov društev iz Dravinjske doline na pobudo Turističnega društvo Slovenske Konjice obiskala priljubljeni hrvaški otok, ki je bogat z naravnimi in kulturnimi danostmi. Pripravili so Slovenski večer, s katerim so počastili 70. obletnico Turistične Zveze mesta Pag. Prijateljska voščila so predsednici zveze Vesni Karavanič prenesli predsednik Turističnega društva Slovenske Konjice Cveto Štefanič, predsednik Jurijeve Konjenice Henrih Hohler, poveljnik Društva Šoferjev in avtomehanikov Matej Keblič, predsednik Turističnega društva Mlače Stanko Vezjak, predsednica društva zeliščarjev Smetlika Julija Mauhler, predstavnica več društev Lidija Pratnemer, upokojena ravnateljica Vrtca Slovenske Konjice Danica Šuc ter Heda Vidmar Šalamon, ki ji je podarila grafiko Arpada Šalamona v znak spoštovanja vsem gostiteljem, predvsem Dušanu Herendi, ki je bil njihov vodič po otoku. Ogledali so si Muzej paške čipke, Muzej solinarstva, sirarne in največji nasad z najstarejšo oljko na Lunu. Udeležili so se promenadnega koncerta Godbe iz Hrastnika, zatem pa so odpotovali v Zadar, kjer so si v starem mestnem jedru ogledali znamenite orgle ter pri petih vodnjakih prisluhnili slovenski pesmi Ane Dušice. Spomladi prihodnje leto bodo Slovenske Konjice gostile razstavo in festival Paške čipke.

