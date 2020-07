Padel 20 let star rekord Helene Javornik

Na letošnjem državnem prvenstvu v atletiki v Celju je padel 20 let star slovenski rekord v teku na 3.000 metrov Helene Javornik. Izkušena atletinja, ki je ob začetku bogate kariere živela v Zrečah, zgodnje otroške dni pa preživela v Sp. Grušovju, je leta 2000 v Bydgoszczu na Poljskem tekla 8:50,71. Njen dosežek pa je tokrat s časom 8:46,44 izboljšala članica ljubljanskega Massa Maruša Mišmaš Zrimšek. Javornikova sicer ostaja lastnica še osmih državnih rekordov na prostem, in sicer v tekih na 5.000 metrov, 10.000 metrov, 20.000 metrov, 25.000 metrov, teku na eno uro, cestnem teku na 5 kilometrov, polmaratonu in maratonu.

Z Oplotniškega in Konjiškega prihajata še dva slovenska rekorderja med člani. Oplotničan Miran Vodovnik v suvanju krogle (20,76 metra) in Martina Ratej iz Suhadola v metu kopja (67,16 metra). (Jure Mernik)

