Pacienti celjske bolnišnice bodo nove termine obravnav dobili po pošti

V celjski bolnišnici poudarjajo, da termini, ki so jih pacienti prejeli pred razglasitvijo epidemije, ne veljajo več. Pripravljajo se novi čakalni seznami v skladu z novimi pogoji dela in obravnave pacientov po posameznih dejavnostih.

V Splošni bolnišnici Celje so ob ponovnem zagonu večjega obsega nenujnih zdravstvenih storitev začeli na obravnavo najprej klicati paciente, ki so jim zdravstvene obravnave odpadle v marcu in aprilu. Pri tem upoštevajo nove obsege dela, ki pa so zaradi potrebnih varnostnih ukrepov manjši kot pred epidemijo. Poudarjajo še, da je tako nemogoče napovedati, da lahko vsi pacienti na vse posege nove datume pričakujejo v roku dveh mesecev.